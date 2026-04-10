La tradizione dei posteggiatori napoletani affonda le sue radici in epoche passate, quando i musicisti si riunivano per esibirsi lungo le vie della città. Questi artisti, spesso presenti nelle taverne e nelle aree pubbliche, hanno contribuito a mantenere viva una forma di musica popolare molto radicata nella cultura locale. La loro attività si è evoluta nel tempo, intrecciandosi con la musica classica napoletana e con le tradizioni musicali di strada.

Posteggiatori napoletani: origini storiche e tradizione musicale tra strada, taverne e canzone classica napoletana.. Il termine “ posteggiatori ”, che oggi indica un abusivo che aiuta a parcheggiare l’auto, in realtà diverso tempo fa aveva un significato completamente diverso. “ Posteggia ” deriva infatti da “ puosto ”, che era, ed è ancora, il luogo occupato da un venditore ambulante, ma soltanto nell’Ottocento ha cominciato ad indicare i suonatori ambulanti, le orchestrine che deliziavano e intrattenevano gli avventori di taverne, ristoranti e caffè e potavano serenate sotto le finestre di donne inaccessibili o traditrici. Il tutto cominciò nel Medioevo con i menestrelli che popolavano Napoli tra il porto e il Vomero e Castelcapuano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - La posteggia, nascita ed evoluzione

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