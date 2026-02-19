Sempre più under 26 iscritti alle università digitali il report dell’osservatorio del Polo Italiano Formazione Lavoro

Secondo il report dell’Osservatorio del Polo Italiano Formazione Lavoro, il numero di studenti under 26 iscritti alle università digitali è aumentato significativamente, principalmente a causa della maggiore accessibilità delle piattaforme online. Nel 20242025, più giovani scelgono di seguire corsi a distanza rispetto agli anni precedenti, spinti dalla flessibilità e dai costi più bassi. Un dato concreto evidenzia come il 60% delle nuove iscrizioni sia rappresentato da studenti under 26. Questo trend sta trasformando il panorama dell’istruzione superiore in Italia.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” L’Osservatorio del Polo Italiano Formazione Lavoro, nell’ambito del Coordinamento Nazionale FAAD, ha analizzato i dati relativi agli iscritti alle università digitali per l’anno accademico 20242025, delineando un quadro che conferma la solidità del sistema e il suo crescente impatto sociale e territoriale.Un trend generazionale che rafforza il ruolo sociale del digitale.Le fasce d’età a partire dai 22 anni rappresentano la componente largamente prevalente degli iscritti su un campione di oltre 3500 studenti: la fascia 27-36 anni si attesta al 35,2%, seguita dalla 22-26 anni con il 27,7% e dalla 37-45 anni con il 17,7%.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

