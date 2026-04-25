Unitas Sciacca dentro o fuori all’ultima giornata | serve vincere e sperare

L’Unitas Sciacca si prepara all’ultima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, in programma domenica alle 17 al Gurrera. La squadra affronta il San Vito Lo Capo in una partita decisiva, con la possibilità di mantenere le speranze di salvezza o di accesso ai playoff. La sfida si gioca tutta in novanta minuti, determinando il suo esito in base al risultato finale.

L’Unitas Sciacca si gioca tutto in novanta minuti. Domenica pomeriggio, alle ore 17, al Gurrera arriva il San Vito Lo Capo per l’ultima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, in una sfida che vale un’intera stagione. Per i neroverdi non ci sono alternative: serve una vittoria per restare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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