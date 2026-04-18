Unitas Sciacca a Licata in palio punti per i play off

Nel penultimo turno del campionato di Eccellenza, si affrontano Licata e Unitas Sciacca. La squadra di casa ha già conquistato la promozione in Serie D, mentre l’altra cerca punti importanti per la qualificazione ai play off. La partita si svolge in un momento di grande fermento, con entrambe le squadre impegnate in obiettivi diversi.

Il penultimo turno del campionato di Eccellenza mette di fronte un Licata già in festa per la promozione in Serie D e un'Unitas Sciacca che invece si gioca punti pesanti nella corsa ai play off.Domani i neroverdi saranno di scena al Dino Liotta, dove la formazione di Bonfatto celebrerà l'ultima.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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