Unitas Sciacca al Gurrera contro il San Giorgio Piana serve continuità dopo il successo di Castellammare

Questa domenica l'Unitas Sciacca torna a giocare in casa allo stadio Gurrera dopo la vittoria di Castellammare. I biancazzurri affrontano il San Giorgio Piana, una delle squadre più in forma del campionato.

L’Unitas Sciacca torna davanti ai propri tifosi allo stadio Gurrera per la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza, ospitando il San Giorgio Piana, tra le formazioni più brillanti della stagione. La squadra palermitana, espressione di un piccolo centro, ha costruito negli anni un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L’Unitas Sciacca conquista tre punti importanti in trasferta contro il Castellammare.

