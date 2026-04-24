Va in congedo il brigadiere capo Davide Marco Muccione | il saluto dell' Arma
Oggi si conclude il servizio del brigadiere capo Davide Marco Muccione, che lascia l'Arma dopo aver lavorato nel settore. La notizia segna la fine di un periodo di attività sul territorio del litorale pisano, dove ha svolto il suo ruolo all’interno del corpo dei carabinieri. La cerimonia di congedo si è svolta nel rispetto delle consuete formalità, con il saluto ufficiale dell’Arma.
Si chiude oggi un capitolo fondamentale della storia dei carabinieri nel litorale pisano. Il brigadiere capo Q.S. Davide Marco Muccione, dopo 43 anni di onorata carriera al servizio dell’Arma, ha raggiunto il meritato traguardo del congedo, lasciando un’impronta indelebile nella comunità che lo.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Si è spento a 66 anni dopo una vita nell’Arma. Oggi l’ultimo saluto al brigadiere capo VirdòLutto nell’Arma e nell’intera comunità di Castelnovo Monti per la morte del brigadiere capo Giuseppe Virdò a soli 66 anni.
Carabinieri: dopo 38 anni di servizio, va in congedo il luogotenente Marco MartiniL'Arma dei Carabinieri e la comunità di Pontedera salutano oggi, 22 aprile, il Luogotenente Carica Speciale Marco Martini, Comandante della Stazione...