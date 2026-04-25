Una ricerca Unipd svela le cave degli Antichi Romani nei colli Euganei

Una ricerca condotta dall’Università di Padova ha identificato le cave dell’epoca romana nei colli Euganei. Il progetto EuQuGeA, realizzato dal dipartimento dei Beni Culturali e sostenuto dalla Fondazione Cariparo, ha analizzato le cave che, in passato, rifornirono numerosi cantieri dell'antichità. I risultati dello studio forniscono dettagli sui siti di estrazione e sul ruolo di queste cave nel periodo romano.

Il progetto EuQuGeA (Geoarchaeology of Euganean Quarrying from Research to Valorization), promosso dal dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, con il supporto finanziario della Fondazione Cariparo, ha evidenziato come le cave dei colli Euganei rifornirono i grandi cantieri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Colli Euganei: scoperti i segreti delle cave romane con i laser? Cosa sapere Ricercatori dell'Università di Padova individuano antiche cave romane nei Colli Euganei con tecnologia Lidar. Escursione nei Colli Euganei: 6,5 km e merenda in locandaUn pomeriggio di marzo 2026 porterà un gruppo di escursionisti nel cuore selvaggio dei Colli Euganei, partendo da Valsanzibio verso l’antica via che...