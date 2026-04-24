Colli Euganei | scoperti i segreti delle cave romane con i laser

Ricercatori dell'Università di Padova hanno individuato antiche cave romane nei Colli Euganei utilizzando la tecnologia Lidar. Questa tecnica permette di rilevare dettagli nascosti nel terreno attraverso l'uso di laser, senza dover scavare o disturbare l'area. Lo studio ha portato alla scoperta di strutture e segni di attività mineraria risalenti all'epoca romana, evidenziando come le tecnologie moderne possano contribuire alla ricerca archeologica.

? Cosa sapere Ricercatori dell'Università di Padova individuano antiche cave romane nei Colli Euganei con tecnologia Lidar.. La scoperta rivela l'uso di pozzolana locale per i cantieri dell'Impero e le terme di Aquileia.. I ricercatori del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova hanno individuato nei Colli Euganei i siti di estrazione utilizzati dai Romani per rifornire i grandi cantieri dell’Impero, svelando una rete logistica basata su risorse geologiche locali d’eccellenza. Il progetto EuQuGeA (Geoarchaeology of Euganean Quarrying from Research to Valorization), che ha ricevuto il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha permesso al team coordinato da Secco di mappare le aree di scavo e determinare la natura dei materiali vulcanici impiegati in epoca antica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colli Euganei: scoperti i segreti delle cave romane con i laser Notizie correlate Escursione al Monte delle forche - Colli Euganei a 6 zampeSecondo appuntamento primaverile di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le... “Il culto delle acque termali dall'Etruria ai Colli Euganei”, la conferenza al Museo EremitaniServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Martedì 31 marzo, ore 17, al Museo Eremitani di Padova (Sala del... Contenuti e approfondimenti Le Cene in Vigna compiono dieci anni: tra vino, tramonti e Colli Euganei ecco tutte le opportunitàAnnunciato il nuovo calendario dell’estate 2026 tra esperienze enogastronomiche, panorami mozzafiato e nuove tappe oltre confine ... padovaoggi.it Vini Euganei: eccellenze enologiche in Villa dei VescoviDall’8 al 10 maggio 2026 Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), immersa nel paesaggio dei Colli Euganei, ospita Vini Euganei, appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione ... padovaoggi.it