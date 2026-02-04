In viaggio per l’Europa sulle orme dell’espansione degli Etruschi

È una domenica dedicata all’archeologia quella di oggi al Maec di Cortona. Gli esperti guidano i visitatori tra le testimonianze dell’espansione degli Etruschi in Olanda. Le visite sono gratuite e aperte a tutti, con l’obiettivo di far conoscere meglio questa parte di storia che si collega alle radici della nostra civiltà.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – « La domenica in mostra» alla scoperta di «Etruschi in Olanda», una serie di visite guidate al Maec di Cortona con gli esperti. Per un'offerta culturale sempre più varia e attrattiva; per scoprire dettagli, curiosità e tante piccole meraviglie nascoste all'interno della mostra «Gli Etruschi in Olanda», ecco «La domenica in mostra». Si tratta di un ciclo di appuntamenti fissi con visite guidate tematiche che vanno a toccare aspetti noti e meno noti dell'archeologia del territorio cortonese. Accompagnate dallo staff dei servizi educativi del Maec e dai curatori della mostra, le visite si svolgeranno tutte le domeniche alle ore 11, fino al 15 marzo.

