Video Forza e bellezza della natura nella rinascita del Fiumelatte

Con l’arrivo della primavera, il Fiumelatte è tornato a scorrere con tutta la sua forza e bellezza. Dopo alcuni giorni di ritardo rispetto alla sua comparsa abituale a metà marzo, il fiume ha ripreso a scorrere dopo un periodo di inattività iniziato a fine ottobre. La sua rinascita si è fatta notare nel paesaggio, mostrando nuovamente la sua energia naturale.

Con il ritorno della primavera è rinato, in tutto il suo fascino e la sua potenza, il Fiumelatte. E anche se lo ha fatto con qualche giorno di ritardo rispetto alla sua naturale ricomparsa - solitamente a metà marzo - dopo una sorta di "letargo" invernale iniziato a fine ottobre, rieccolo più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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