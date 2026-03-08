Nel libro “Aspettando Penelope” di Carnieletto, la figura di Penelope viene descritta come simbolo di una bellezza divina, capace di contrastare l’isteria del politicamente corretto. La narrazione si concentra sulla sua presenza come moglie di Ulisse, il condottiero di Itaca che, dopo vent’anni di assenza, torna a casa e trova Penelope pronta ad accoglierlo.

Se c’è una donna che rappresenta il fascino della femminilità, quella è proprio Penelope. Moglie di Ulisse, condottiero avventuroso e sovrano di Itaca, che dopo vent’anni torna a casa e ritrova la sua amata pronta ad accoglierlo dopo un mare di affanni. Come spiega il giornalista de La Verità Matteo Carnieletto nel suo libro Aspettando Penelope. Riscoprire la divinità femminile oltre l’isteria del politicamente corretto, edito da Passaggio al bosco, la regina e consorte di Ulisse ha tutte le qualità che farebbero innamorare un uomo: bella, saggia e intelligente. Caratteristiche incredibili che, al contrario di quanto scriveva Margaret Atwood, non la rendono un pezzo di carne avvolto nell’oro, ma una vera e propria protagonista dell’Odissea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Aspettando Penelope” di Carnieletto: la forza di «una bellezza divina» contro l’isteria del politicamente corretto

Leggi anche: Strage di clochard a New York: il sindaco Mamdani ne ha lasciati congelare 18 nel nome del “politicamente corretto”

Immigrati criminali non espulsi e liberi di uccidere: la giustizia italiana piegata al politicamente correttoRoma, 14 gen – Gli omicidi di Pamela Mastropietro, Desirèe Mariottini, Iris Setti, Franca Marasco, Rossella Nappini, Antonia D’Amico, Hui Zhou,...