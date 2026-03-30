Gara Podistica Casollese | trionfa Said Boulaf della Tifata Runners Caserta

Si è svolta a Casolla la IX Gara Podistica Casollese, organizzata dall'associazione CasertAzione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi corridori provenienti da diverse zone. Tra i concorrenti, Said Boulaf, atleta della Tifata Runners Caserta, ha concluso la gara in prima posizione. La manifestazione si è svolta nel rispetto del regolamento e sul percorso stabilito.

I podisti hanno attraversato Garzano, Tuoro, Santa Barbara, Staturano, Piedimonte di Casolla e Mezzano per un percorso totale giusto di 10 chilometri Si è tenuta a Casolla la IX Gara Podistica Casollese organizzata annualmente da CasertAzione, associazione di volontariato che si impegna in vari settori. Tra le donne la prima è stata Francesca Stabile dell’Atletica Aversa Centro Santulli, la seconda Raffaella Filannino della Daunia Running e la terza Katiuscia Capua dell’Atletica San Nicola. Tra i Casollesi i primi tre sono: Oreste Lieto, Aurelio Bristot e Giuseppe Dell’Aquila. Altresì, si segnala la partecipazione dell’ultramaratoneta Vincenzo Santillo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gara Podistica Casollese: trionfa Said Boulaf della Tifata Runners Caserta Articoli correlati Una domenica speciale nel Chianti con la gara podistica “Boar To Run” insieme ai giovani della Nuova Polisportiva ChiantiCaro podismo nel Chianti, guarda chi si rivede! Torna a far battere i cuori per la passione sportiva legata alla corsa, una tradizione che le colline... Gara podistica "Du pas per campagna", ecco le modifiche alla viabilitàDomenica 11 gennaio a Marzaglia si svolgerà la ventinovesima edizione della manifestazione podistica "Du pas per campagna" e, per consentire lo...