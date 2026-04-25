Una donna originaria del Friuli si trovò a vivere una situazione insolita, arrivando a frequentare la cerchia dei Kennedy. La vedova di un ex presidente americano si interessò personalmente a una tata italiana, che lavorava presso l’ambasciatore francese nel nostro paese. Questa donna fu scelta per occuparsi dell’educazione dei figli del politico statunitense, tra cui il più giovane, John Jr.

Una di queste è Marta Sgubin, la cuoca personale di Jacqueline Kennedy Onassis. È una storia che parte da lontano, negli anni Cinquanta, con le origini in quel di Fiumicello, piccolo borgo udinese di poche centinaia di anime. L’Italia usciva dalle devastazioni della guerra e molti giovani dovevano lasciare gli affetti familiari e le loro comunità per cercare di realizzare altrove i loro sogni, sostenuti da talento e passione conseguenti. Marta, sin da piccola, sognava di scoprire le bellezze del mondo, frenata solo da un timore, come riuscire poi a tornare a casa. Si fa coraggio e, dal suo Friuli, sbarca a Venezia, dove già lavorava una sorella.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Una friulana alla corte dei Kennedy. Jacqueline «pazza» di Marta Sgubin

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