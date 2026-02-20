Jacqueline Kennedy Onassis ha vissuto gli ultimi mesi della sua vita affrontando una grave malattia, come rivela il terzo episodio di Love Story. La donna ha deciso di mantenere il silenzio sulla sua condizione, bruciando le lettere che scriveva ai propri cari. La narrazione si concentra sulle sue giornate, sul modo in cui ha gestito la sofferenza e le decisioni prese in privato. La sua storia si conclude con un’immagine intima della sua lotta.

Negli anni Novanta, Onassis - nata Jacqueline Lee Bouvier nel 1929 - aveva già vissuto mille vite. Era stata una protagonista delle cronache rosa, una fotografa, un’icona di stile, una First Lady in lutto, la moglie di un magnate armatore, un’editrice di libri e, soprattutto, la madre di due figli: John F. Kennedy Jr. e la sorella maggiore, Caroline Kennedy. (Un’altra figlia, Arabella, nacque morta; un secondo figlio, Patrick, morì poco dopo la nascita, nel 1963). Durante una battuta di caccia alla volpe in Virginia, nel novembre 1993, Onassis cadde da cavallo e fu ricoverata. Proprio in ospedale, i medici individuarono un linfonodo ingrossato all’inguine, inizialmente ritenuto la conseguenza di un’infezione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacqueline Kennedy Onassis, cosa racconta Love Story sugli ultimi giorni di Jackie O: la malattia, le lettere nel camino e la morte alle sue condizioni

Leggi anche: Jackie Kennedy e la storia dell’abito da sposa bianco di Valentino per le nozze con Onassis: oggi vale 20mila euro

Leggi anche: Ricordiamo il matrimonio di Caroline Kennedy nel 1986: indossava il primo abito da sposa disegnato da Carolina Herrera e sua madre Jackie Onassis era l'invitata più elegante

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.