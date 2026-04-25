una domenica fra storia e arte

Questa domenica si svolgono tre eventi dedicati alla storia e all’arte, con particolare attenzione alla cucina etrusca e toscana. La rassegna Genius Loci, Vitalità dello spirito etrusco, è promossa dalla Rete Musei di Prato e propone incontri e attività legate alle tradizioni gastronomiche e culturali di queste epoche. Gli appuntamenti si inseriscono nel calendario delle iniziative culturali in corso nella regione.

Tre appuntamenti fra storia e arte questa domenica. La cucina etrusca e quella tradizionale toscana sono l’affascinante tema della rassegna Genius Loci, Vitalità dello spirito etrusco, realizzato dalla Rete Musei di Prato. Domani alle 15 al Laboratorio Leonetto Tintori in via di Vainella un incontro davvero originale: il laboratorio teorico-pratico di cucina con degustazione finale dal titolo Rasna. Rasna a chi??? organizzato dalla Casa Museo Leonetto Tintori. Il tempo totale dell’incontro è di tre ore: informazioni e prenotazione (obbligatoria) al 347 829 3472 oppure [email protected]. Domani alle 16 è in programma anche un...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Domenica a palazzo 2026

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