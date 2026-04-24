weekend musei visite guidate fra storia e arte

In questo fine settimana, molti musei della città offrono visite guidate gratuite rivolte ai possessori di PratoCard, il pass che permette di accedere a diverse istituzioni culturali. Tra le opzioni disponibili ci sono visite al Museo del Tessuto, al Pecci, a Palazzo Pretorio e all’Opera del Duomo. Queste iniziative coincidono con il weekend festivo, offrendo l’opportunità di scoprire mostre e collezioni senza costi aggiuntivi.

Per chi resta in città ecco le opportunità nei musei in questo fine settimana doppiamente festivo. Tre visite guidate gratuite per i possessori di PratoCard, il pass che consente molte agevolazioni per l’ingresso al Museo del Tessuto, al Pecci, a Palazzo Pretorio e all’Opera del Duomo. Due sono in programma domani, festa della Liberazione: la prima è alle 11 Palazzo Pretorio, un itinerario per riscoprire la collezione permanente, dai grandi polittici tardogotici di Giovanni da Milano e Lorenzo Monaco ai capolavori rinascimentali di Donatello, Filippo e Filippino Lippi, passando attraverso artisti come Alessandro Allori e Santi di Tito,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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