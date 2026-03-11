Le proposte del weekend Fra storia arte e musica

Durante il fine settimana si svolgono diverse visite guidate in vista delle Giornate di primavera del FAI, con prenotazioni ormai aperte e obbligatorie. Le attività spaziano tra storia, arte e musica, offrendo un’occasione per scoprire luoghi e approfondire tematiche culturali. Le iniziative sono rivolte a chi desidera partecipare alle escursioni organizzate in vari siti, in attesa delle prossime giornate di apertura speciale.

In attesa delle Giornate di primavera del FAI, ecco le visite guidate del weekend: prenotazioni obbligatorie al via. Musica e storia nella proposta di FareArte sabato dalle 15.15 alle 17, con Monumenti sonori: la rassegna dedicata agli organi della nostra città prosegue nel Santuario di Santa Maria della Pietà. Secondo tradizione, il 26 aprile 1616 a Prato avvenne un evento prodigioso: l'immagine della Madonna con il Bambino, posta su un modesto tabernacolo lungo una strada, cominciò ad emanare una luce divina, catturando l'attenzione di tutti coloro che vi si avvicinavano. Il granduca Cosimo II de' Medici, travolto dalla meraviglia di ciò che i suoi occhi vedevano, decise di onorare questo luogo sacro con una chiesa che rendesse giustizia alla potenza di quel miracolo.