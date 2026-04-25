Una dedica sbagliata ha attirato l’attenzione di molti, mettendo in discussione le scelte fatte in ambito legislativo. La questione riguarda principalmente una questione di natura matematica, più che politica, e si collega a un dibattito tra le forze di maggioranza e opposizione. Le discussioni si sono concentrate sull’interpretazione di un testo e sulle implicazioni di una decisione presa in Parlamento, senza coinvolgere elementi di carattere personale o istituzionale.

cantare per far sparire le bombe degli anarchici che sfilano in piazza insieme ai partiti che si spacciano per difensori della Costituzione? O per disarmare i terroristi di Hamas e Hezbollah le cui bandiere già un anno fa sfilarono a Roma perfino alla Liberazione. Perché le indagini svolte dai pubblici ministeri che erano in prima linea nel fronte del No insieme ai leader della sinistra ci dicono che quella antagonista è la piazza più lontana dai valori della Resistenza della storia d'Italia, capace di risvegliare non lo spirito partigiano ma quello delle Brigate Rosse, e che ci sono gruppi armati che hanno come fine destabilizzare la Repubblica che questa festa - voluta da Alcide De Gasperi - tentava per decenni invece di celebrare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Stella nel cielo sbagliato - Il Custode di Lei

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