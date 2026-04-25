Una dedica sbagliata
Una dedica sbagliata ha attirato l’attenzione di molti, mettendo in discussione le scelte fatte in ambito legislativo. La questione riguarda principalmente una questione di natura matematica, più che politica, e si collega a un dibattito tra le forze di maggioranza e opposizione. Le discussioni si sono concentrate sull’interpretazione di un testo e sulle implicazioni di una decisione presa in Parlamento, senza coinvolgere elementi di carattere personale o istituzionale.
cantare per far sparire le bombe degli anarchici che sfilano in piazza insieme ai partiti che si spacciano per difensori della Costituzione? O per disarmare i terroristi di Hamas e Hezbollah le cui bandiere già un anno fa sfilarono a Roma perfino alla Liberazione. Perché le indagini svolte dai pubblici ministeri che erano in prima linea nel fronte del No insieme ai leader della sinistra ci dicono che quella antagonista è la piazza più lontana dai valori della Resistenza della storia d'Italia, capace di risvegliare non lo spirito partigiano ma quello delle Brigate Rosse, e che ci sono gruppi armati che hanno come fine destabilizzare la Repubblica che questa festa - voluta da Alcide De Gasperi - tentava per decenni invece di celebrare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Stella nel cielo sbagliato - Il Custode di Lei
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