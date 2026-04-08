La differenza tra una gonna sofisticata e una sbagliata? Questione di proporzioni
Con l’arrivo della primavera, molte persone scelgono di aggiornare il guardaroba. Tra le opzioni più popolari c’è la gonna midi, che si adatta alle temperature più miti e permette di vestirsi con stile senza rinunciare alla comodità. La scelta tra una gonna ben proporzionata e una meno adatta dipende principalmente dalla lunghezza e dalla forma, aspetti fondamentali per valorizzare la figura.
I l clima primaverile induce a scoprirsi gradualmente. E non c’è niente di meglio di una gonna midi, avvolgente e leggera, per affrontare la stagione. I modelli sono infiniti, le tendenze del momento pure: ma come scegliere la silhouette ideale? Minigonne di tendenza per la Primavera-Estate 2026: le 5 versioni più glamour X Leggi anche › Nella Primavera-Estate 2026 le gonne si indossano così: con una cintura ben in vista C’è una gonna midi per ciascuna. Il segreto è puntare su quella perfetta per esaltare il proprio fisico, prestando attenzione al taglio, oltre che alle proprie forme. La personalità? Focus su colori, stampe, materiali e stili. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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l ministro agli Affari Europei Tommaso Foti ha posto la questione di fiducia alla Camera sul dl Pnrr #ANSA - facebook.com facebook
Il governo ha posto la questione di fiducia in Aula al Senato sul decreto bollette. A chiederla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo, in seconda lettura al Senato, scade il 21 aprile #ANSA x.com