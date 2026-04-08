Con l’arrivo della primavera, molte persone scelgono di aggiornare il guardaroba. Tra le opzioni più popolari c’è la gonna midi, che si adatta alle temperature più miti e permette di vestirsi con stile senza rinunciare alla comodità. La scelta tra una gonna ben proporzionata e una meno adatta dipende principalmente dalla lunghezza e dalla forma, aspetti fondamentali per valorizzare la figura.

I l clima primaverile induce a scoprirsi gradualmente. E non c’è niente di meglio di una gonna midi, avvolgente e leggera, per affrontare la stagione. I modelli sono infiniti, le tendenze del momento pure: ma come scegliere la silhouette ideale? Minigonne di tendenza per la Primavera-Estate 2026: le 5 versioni più glamour X Leggi anche › Nella Primavera-Estate 2026 le gonne si indossano così: con una cintura ben in vista C’è una gonna midi per ciascuna. Il segreto è puntare su quella perfetta per esaltare il proprio fisico, prestando attenzione al taglio, oltre che alle proprie forme. La personalità? Focus su colori, stampe, materiali e stili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La differenza tra una gonna sofisticata e una sbagliata? Questione di proporzioni

Come abbinare la gonna a trapezio in lana giocando con volumi, texture e proporzioni per un’eleganza modernaCome abbinare la gonna a trapezio in lana per accompagnare la routine invernale con eleganza, passando con disinvoltura dall’ufficio al tempo libero...

La primavera 2026 punta su una palette capelli luminosa e sofisticata, tra tonalità calde, sfumature morbide e contrasti elegantiLa primavera 2026 punta su una palette capelli luminosa e sofisticata, tra tonalità calde, sfumature morbide e contrasti eleganti, con colori...

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l ministro agli Affari Europei Tommaso Foti ha posto la questione di fiducia alla Camera sul dl Pnrr #ANSA - facebook.com facebook

Il governo ha posto la questione di fiducia in Aula al Senato sul decreto bollette. A chiederla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo, in seconda lettura al Senato, scade il 21 aprile #ANSA x.com