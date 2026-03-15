Il 5 febbraio a Bruxelles, un Airbus A320neo di Scandinavian Airlines stava per decollare verso Copenaghen, ma un primo ufficiale ha avuto l’intuizione di gridare “Stop! Stop! È la pista sbagliata, frena!” impedendo che il volo prendesse la direzione errata. La sua reattività ha evitato un possibile disastro aereo, dopo che una serie di errori aveva portato il pilota a immettersi sulla pista sbagliata.

Se l’errore del pilota di Airbus A320neo di Scandinavian Airlines lo scorso 5 febbraio a Bruxelles non si è trasformato in tragedia, è solo grazie alla prontezza del primo ufficiale che si è accorto in tempo che il volo diretto a Copenhagen stava decollando dalla pista sbagliata. A un mese e dieci giorni dall’incidente sfiorato, l’inchiesta aperta ha svelato tutti i dettagli e la sequenza di clamorosi errori che hanno portato il pilota ad imboccare una via di rullaggio, per poi interrompere la corsa a pochi metri da un deposito di carburante dopo aver raggiunto una velocità di circa 220 chilometri orari. Il disastro aereo di Bruxelles evitato solo grazie al copilota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stop! Stop! È la pista sbagliata, frena!”, il primo ufficiale evita il disastro aereo: “Una sequenza di errori clamorosi ha portato il pilota a imboccare la via sbagliata”

Articoli correlati

Leggi anche: Israele uccide 41 persone in Libano per trovare un suo pilota disperso nel 1986. Ma la tomba è quella sbagliata

Il Frecciarossa deragliato. I giudici: una catena di errori ha provocato il disastroLIVRAGA (Lodi) Una catena di errori ognuno dei quali di per sé non sarebbe bastato per causare il disastro, ma unito agli altri ha provocato alle 5.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stop Stop È la pista sbagliata frena il...

Temi più discussi: Frena, è la pista sbagliata!. Così il copilota ha evitato a febbraio il disastro aereo a Bruxelles; Ippodromo di Montebello senza luce e acqua: stop alle manutenzioni in pista; XXV Aprile, l'atletica non si tocca. Giunta sconfitta su tennis e padel troppo vicini alla pista; Pista ciclorotellistica a Pesaro, si procede a stop & go: slitta la fine dei lavori nell'impianto a Torraccia.

Stop! Stop! È la pista sbagliata, frena!, il primo ufficiale evita il disastro aereo: Una sequenza di errori clamorosi ha portato il pilota a imboccare la via ...Il primo ufficiale grida Stop! Stop! e blocca l'Airbus A320 a 65 metri da un deposito carburante dopo una serie di errori ... ilfattoquotidiano.it

«Frena, è la pista sbagliata!». Così il copilota ha evitato a febbraio il disastro aereo a BruxellesIl rapporto preliminare svela i dettagli del volo Sas diretto a Copenhagen: l’Airbus A320neo si è fermato vicino ai depositi di carburante dopo aver tentato il decollo da una via di rullaggio ... msn.com

Magliette bianche davanti all'ospedale: "Stop alla gogna mediatica" #Napoli facebook

Di Francesco: “Cosa filtra per Banda e stop per #Coulibaly! Cheddira, Stulic e come sta davvero #Gandelman” x.com