Un volume celebra Giovanni Pascoli fotografo

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato alle stampe il catalogo della mostra "Dell’etereo sole. Giovanni Pascoli fotografo" Curata da Mauro Bartoli e Claudio Ballestracci, la mostra che esplora la passione di Pascoli per la fotografia è nata nel 2022 a San Mauro Pascoli, su iniziativa del Comune con il contributo del Ministero della Cultura, per poi approdare nel 2023 a Barga e nel 2024 a Lucca. Il catalogo, curato dalla studiosa pascoliana barghigiana Sara Moscardini, raccoglie i contributi di Diana Marta Toccafondi, già Soprintendente archivistica della Toscana e Presidente del comitato scientifico della Fondazione Pascoli, Daniela Baroncini, professoressa...🔗 Leggi su Lanazione.it

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