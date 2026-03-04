como tifoso arrestato dopo aver rubato una bandiera a una coppia di sostenitori inter

A Como un tifoso di 32 anni è stato arrestato dopo aver rubato una bandiera a una coppia di sostenitori dell'Inter nei pressi dello stadio. Tre altri giovani sono stati denunciati per furto con strappo nello stesso episodio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del 32enne e alle denunce dei tre giovani coinvolti.

Eseguiti un arresto e tre denunce in seguito a un episodio di furto con strappo avvenuto ieri pomeriggio a Como: un gruppo di giovani tifosi comaschi è stato fermato dalla Polizia dopo aver sottratto con la forza una bandiera a una coppia di sostenitori dell'Inter nei pressi dello stadio cittadino. L'azione è stata interrotta grazie al tempestivo intervento degli agenti, che hanno rintracciato i responsabili poco dopo il fatto. Il comunicato della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato intorno alle 16.00 di ieri nei pressi del Monumento ai Caduti, alle porte dello Stadio "G.

Fares Bouzidi (l'amico di Ramy che guidava il Tmax) è stato arrestato per aver rubato una motoÈ stato arrestato con l’accusa di furto aggravato Fares Bouzidi, il 22enne che guidava lo scooter su cui - il 24 novembre 2024 - viaggiava Ramy...

Accusato di aver rubato una moto a CityLife: arrestato Fares Bouzidi, il 23enne amico di Ramy ElgamlFares Bouzidi è stato arrestato a Milano il 7 febbraio con l'accusa di furto aggravato.

