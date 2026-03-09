La demenza può avere un esordio precoce sotto i 65 anni come riconoscerla e come dare assistenza

È stato presentato un nuovo progetto chiamato “Collega-menti” dedicato alle persone sotto i 65 anni con diagnosi di demenza precoce. L’iniziativa mira a fornire supporto ai pazienti con deterioramento cognitivo lieve o moderato e a offrire strumenti di assistenza ai caregiver. La presentazione è avvenuta lunedì pomeriggio.

La demenza ad esordio precoce è una forma di declino cognitivo che si manifesta prima dei 65 anni e può avere un impatto significativo sull'autonomia della persona.

