Demenza e disturbi cognitivi al via i gruppi di supporto per i familiari | tre incontri gratuiti

Il centro per i disturbi cognitivi di Forlì avvia i gruppi di supporto per i familiari di persone con demenza. La prima seduta si svolgerà giovedì 26 febbraio alla casa di riposo Orsi Mangelli. L’iniziativa prevede tre incontri gratuiti, organizzati dall’Unità di Geriatria e dall’Associazione Rete. L’obiettivo è offrire ai familiari uno spazio di ascolto e confronto. La partecipazione è aperta a tutti coloro che si occupano di persone con problemi cognitivi.

Esperti a confronto alla casa di riposo per fornire consigli pratici e strategie relazionali ai caregiver, iniziativa aperta a tutti senza prenotazione. “I gruppi informativi e di confronto - spiega Elena Mariani, psicologa-psicoterapeuta al centro Disturbi cognitivi e demenze - approfondiscono tematiche utili ai famigliari e caregivers, impegnati nel lavoro di cura di persone affette da deterioramento cognitivo e con difficoltà di memoria”. Tutti gli incontri, gratuiti e ad accesso libero, si terranno, dalle 14 alle 15.30, nella casa di riposo Orsi Mangelli (Sala Teatro), in via Castel Latino 1, Vecchiazzano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

"Pronto badante": proseguono gli incontri gratuiti rivolti a caregiver familiari e professionaliA Valdarno continuano gli incontri gratuiti dedicati a chi si prende cura di anziani fragili o non autosufficienti.

Disturbi cognitivi, raddoppiati i pazientiIl Centro per i disturbi cognitivi e le demenze di Vigevano Lomellina, gestito dalla Fondazione Mondino, ha visto raddoppiare il numero di pazienti negli ultimi due anni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.