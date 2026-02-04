Il Parco delle Cave di allarga a Est | Ettari sottratti alla speculazione

Con l’ampliamento verso est, il Parco delle Cave di Milano si allarga di oltre 855 ettari. Il sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni, parla di un grande risultato, che sottrae spazio alla speculazione edilizia in una zona già molto urbanizzata. Ora il parco si estende di più, proteggendo meglio il territorio e offrendo nuove aree verdi ai cittadini.

Confini più ampi per il Parco delle Cave: "855,2 ettari di Est Milano sottratti alla speculazione edilizia in un territorio super urbanizzato", dice Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone, fra i padri del polmone. Il Consiglio approva la nuova convezione che annette un pezzo di di Segrate, "il parco non è una semplice area verde, ma un’infrastruttura ecologica strategica - aggiunge Andrea Citterio, assessore all’Ambiente - È una rete che garantisce continuità ecologica, tutela del paesaggio, protezione del suolo, valorizzazione dell’agricoltura, dei canali, dei fontanili e del sistema storico del Naviglio della Martesana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le associazioni sportive che gestiscono il Parco delle Cave dal 2015 continueranno le loro attività.

Nel Consiglio Comunale del 29/01/2026, si è deliberata una nuova Convenzione del Plis- Parco Est delle Cave, interessando anche il territorio di Segrate. L’obiettivo della nuova Convenzione è proteggere dalla speculazione edilizia una nuova porzione del - facebook.com facebook