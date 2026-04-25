Un pari che serve a poco | Verona a un passo dalla B il Lecce stacca la Cremonese di un solo punto
Nella partita tra Verona e Lecce terminata senza reti, i padroni di casa hanno schierato un modulo 3-5-2 con Montipò in porta, Nelsson e Bella-Kotchap in difesa, e Belghali in attacco. Il match si è concluso con un pareggio a zero, lasciando il Verona in una posizione delicata in classifica, a un passo dalla retrocessione, mentre il Lecce ha staccato di un punto la Cremonese.
Verona-Lecce 0-0 Verona (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 6, Bella-Kotchap 6 (6' st Valentini 6), Edmundsson 6; Belghali 6.5, Akpa Akpro 6 (17' st Sarr 6), Gagliardini 6, Bernede 5.5, Frese 5.5; Suslov 6 (17' st Lovric 6), Bowie 5. In panchina: Perilli, Toniolo, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Sammarco 6.5. Lecce (4-2-3-1): Falcone 6.5; Veiga 6, Siebert 6, Jean 6, Gallo 6; Coulibaly 6, Ramadani 5.5; Pierotti 5.5 (45' st Camarda sv), Gandelman 5.5 (15' st Ngom 6), Banda 6.5 (35' st N'Dri sv); Stulic 5 (15' st Cheddira 6). In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski, Kovac.🔗 Leggi su Feedpress.me
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