Un pari che serve a poco | Verona a un passo dalla B il Lecce stacca la Cremonese di un solo punto

Nella partita tra Verona e Lecce terminata senza reti, i padroni di casa hanno schierato un modulo 3-5-2 con Montipò in porta, Nelsson e Bella-Kotchap in difesa, e Belghali in attacco. Il match si è concluso con un pareggio a zero, lasciando il Verona in una posizione delicata in classifica, a un passo dalla retrocessione, mentre il Lecce ha staccato di un punto la Cremonese.