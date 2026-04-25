"Abbiamo modificato il progetto spostando la nuova costruzione lateralmente, a sinistra rispetto a quello iniziale per non precludere eventuali nuovi ampliamenti e aggiungendo una stanza con due letti. La prossima settimana si riunirà di nuovo il tavolo con le associazioni e contiamo di chiudere presto il progetto esecutivo per avere la struttura con i suoi 200 metri quadrati aggiuntivi entro la fine del 2027". Così l’assessore alle politiche sociali Maurizio Serafini spiega quello che si sta facendo per il centro diurno per disabili ‘Un mondo a colori’. La struttura, trasferita temporaneamente presso la residenza "C’era L’acca" a causa dell’inidoneità sismica della vecchia sede, è al centro di un acceso dibattito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un mondo a colori", modificato il progetto

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