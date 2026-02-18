Carnevale di Rio 2026 | Samba colori e festa mentre il mondo guarda a tensioni internazionali e negoziati

Il Carnevale di Rio 2026 si svolge tra samba, maschere colorate e balli sfrenati, mentre le tensioni tra alcuni paesi aumentano e i negoziati internazionali sono in corso. La città si riempie di carri allegorici e musica, attirando migliaia di turisti da tutto il mondo. Intanto, le autorità brasiliane cercano di mantenere l’ordine e garantire la sicurezza durante i festeggiamenti.

Rio de Janeiro in festa: il Carnevale infiamma il Sambodromo tra tensioni internazionali e una vibrante esplosione di cultura. Rio de Janeiro è teatro di uno spettacolo unico al mondo: le scuole di samba hanno sfilato al Sambodromo nella notte di domenica 17 febbraio 2026, dando il via al Carnevale brasiliano. L'evento, un concentrato di colori, musica e danza, si svolge in un contesto internazionale segnato da conflitti e negoziati, offrendo un momento di evasione e celebrazione per brasiliani e turisti. Un palcoscenico di storia e creatività. Il Sambodromo, iconica opera dell'architetto Oscar Niemeyer, si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto dove le principali scuole di samba hanno presentato i risultati di mesi di preparazione.