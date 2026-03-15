A Pulia si apre una discussione sui nuovi spazi del Mercato, con alcuni che criticano l’investimento di oltre cinque milioni di euro. Un rappresentante locale chiede chiarimenti sui tipi di eventi che verranno ospitati e sulla coerenza del progetto, considerando che i principali appuntamenti della città si svolgono ancora in altre sedi. La questione riguarda anche la necessità di modificare il progetto in corso.

Lucca, 15 marzo 2026 – “Quali eventi saranno ospitati nei nuovi spazi del Mercato di Pulia? E perché investire oltre cinque milioni di euro se i grandi appuntamenti della città continueranno a svolgersi altrove?”. Sono queste alcune delle domande rivolte al sindaco Pardini emerse nel corso dell’incontro promosso dal gruppo civico Lucca Partecipa, che ieri mattina ha riunito alcuni cittadini negli spazi della Pecora Nera. Un incontro nato proprio per discutere del progetto annunciato dall’amministrazione per realizzare un nuovo spazio per eventi ai “Macelli”, a pochi passi dalle Mura. Un intervento che, per tanti, era stato percepito come una valida alternativa all’area dell’Ex Balilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pulia, polemica sui nuovi spazi: “Milioni di euro per restare al Balilla. Questo progetto va modificato”

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