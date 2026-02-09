La Rassegna del Chiostro d' inverno chiude con il libro di Don Cosimo Schena

La Rassegna del Chiostro d'inverno si conclude con la presentazione del libro di Don Cosimo Schena. L’evento, che ha attirato appassionati di libri e arte, si tiene nell’ultimo weekend dell’edizione 2026. La sala si riempie di pubblico pronto ad ascoltare, mentre l’autore racconta la sua opera e risponde alle domande. La rassegna, che combina esposizioni pittoriche e incontri letterari, si prepara a tornare l’anno prossimo con nuove sorprese.

La Rassegna del Chiostro d'inverno - Rassegna di libri con esposizioni pittoriche tematiche è al suo ultimo appuntamento per il 2026. La seconda edizione si chiuderà con Don Cosimo Schena, sacerdote influencer che presenterà il suo libro "Da quando ti ho trovato", edito Piemme l'11 febbraio.

