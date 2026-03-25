Tarantini Time Quotidiano Fede e comunicazione digitale al centro dell’incontro “La preghiera e i social”, promosso dalla Parrocchia Maria SS. del Monte Carmelo e dall’Arciconfraternita del Carmine. Ospite della serata sarà Don Cosimo Schena, sacerdote e psicologo tra i più seguiti sui social, noto per i suoi contenuti che uniscono spiritualità, relazioni e riflessione interiore. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo: alle ore 18.30 sarà celebrata la Santa Messa, seguita dall’incontro aperto al pubblico. Al centro del confronto il rapporto tra fede e social network, sempre più considerati spazi di condivisione e ricerca di senso. Un’occasione per interrogarsi su come la spiritualità possa trovare nuove forme di espressione nel linguaggio contemporaneo, senza perdere autenticità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “La preghiera e i social”, incontro a Martina Franca con Don Cosimo Schena

Articoli correlati

Don Cosimo Schena: fede e social, la sfida dei likeUn incontro tra fede e digitale si terrà domani sera a Predappio, dove don Cosimo Schena affronterà il tema dei social network con i giovani.

Giovani, fede e social media: serata di confronto con il "prete 3.0" don Cosimo SchenaProseguono gli incontri del progetto “Creare Ponti” promosso dalla Commissione cultura del vicariato del Rabbi e rivolto in particolare ai giovani.

Aggiornamenti e notizie su Martina Franca

Discussioni sull' argomento San Giuseppe a Martina Franca, festa alla Santa Famiglia; Martina Franca | Festa di San Giuseppe e adorazione eucaristica; San Giuseppe accende la provincia: tra tradizioni, falò e tavolate, festa tra devozione e rinvii per il maltempo.

A Martina Franca nasce il Museo della Moda! L’ex ONMI, appena riqualificata accanto alla chiesa del Carmine, ospiterà il nuovo spazio dedicato allo stile e alla creatività. Servizio di Luciana Convertini - facebook.com facebook