Un contributo di 615 euro per chi aiuta gli immigrati a tornare al Paese di origine

Il governo ha approvato un nuovo pacchetto di misure che include un contributo di 615 euro per chi aiuta gli immigrati a tornare nel loro paese d'origine. Il decreto, che riguarda anche il rafforzamento delle norme contro le baby gang, il daspo per i violenti durante le manifestazioni, la lotta all’immigrazione illegale e le tutele per le forze dell’ordine, è stato approvato dal Parlamento. La legge si inserisce in un contesto di interventi sulla sicurezza e l’immigrazione.

Il governo mette il sigillo sul pacchetto sicurezza. E tira dritto sui rimpatri. Il Parlamento dà il via libera al decreto sulla stretta alle baby gang, daspo per violenti dai cortei, lotta all'immigrazione illegale e maggior tutele per le forze dell'ordine. A Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni riunisce il Consiglio dei ministri e corregge la norma (del decreto sicurezza) sugli incentivi agli avvocati nelle procedure di rimpatrio, superando così le osservazioni giunte dal Quirinale. Con l'uno-due, la maggioranza mette in cassaforte il dossier sicurezza. Tutto si svolge nell'arco di un'ora. Alla mezza, l'Aula di Montecitorio approva il testo finale del decreto sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto dopo un lungo ostruzionismo delle opposizioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un contributo di 615 euro per chi aiuta gli immigrati a tornare al Paese di origine Notizie correlate Ferrari, c’è l’ok al bilancio. Dividendo a 3,615 euroTorino, 15 aprile 2026 – Gli azionisti della Ferrari hanno approvato il bilancio 2025, hanno espresso parere positivo sulla Relazione sulla... Mille euro al mese per tornare a postare video su Facebook, la mossa Zuckerberg per gli influencer: cosa prevede il piano e chi può partecipareMark Zuckerberg ha deciso di affrontare il problema quasi emergenziale di Facebook legato all’età sempre più avanzata dei suoi utenti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Decreto sicurezza, cosa cambia: bonus rimpatri di 615 euro anche ai non avvocati. Ecco i requisiti; Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia; Bonus di 615 euro agli avvocati se i migranti tornano a casa: è polemica - L'Unione Sarda.it; Dl sicurezza, scontro sui rimpatri: gli avvocati si dissociano. Magi: A un passo dall’Ice di Trump. La geografia della Resistenza italiana racconta di un Paese che combatteva contro un nemico esterno, ma anche di una dolorosa guerra civile, dove le divisioni attraversavano città, quartieri e persino famiglie. Per ragioni storiche e geografiche, non tutte le zo x.com Il #25aprile non è una semplice ricorrenza: rappresenta, per il nostro Paese, la conquista della libertà e della democrazia dopo gli anni più bui. Oggi ricordiamo il coraggio di chi si oppose al nazifascismo e contribuì a costruire un’Italia fondata su diritti, dignità - facebook.com facebook