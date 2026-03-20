Mille euro al mese per tornare a postare video su Facebook la mossa Zuckerberg per gli influencer | cosa prevede il piano e chi può partecipare

Mark Zuckerberg ha annunciato un nuovo piano che prevede un pagamento di mille euro al mese per gli influencer che tornano a pubblicare video su Facebook. L’obiettivo è incentivare gli utenti più giovani a riattivare i loro profili e contribuire a rinnovare l'interesse sulla piattaforma. Il progetto si rivolge a chi soddisfa determinati requisiti e si propone di riempire di contenuti il social network.

Mark Zuckerberg ha deciso di affrontare il problema quasi emergenziale di Facebook legato all’età sempre più avanzata dei suoi utenti. E per farlo il fondatore del social ha deciso di mettere mano al portafoglio, pagando per far tornare quegli influencer che stanno facendo la fortuna di altre piattaforme, come TikTok o Youtube. Meta ha lanciato il programma Creator Fast Track, pensato per convincere chi produce contenuti sulle piattaforme concorrenti a pubblicare anche su Facebook. L’obiettivo dichiarato è ridare vita ai Reel di Facebook importando video e, possibilmente, il pubblico che li segue altrove. Cioè i nipoti e i figli di chi oggi popola Facebook. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Fi deposita la proposta di legge Zuncheddu: prevede una provvisionale da mille euro al mese

Bonus Giovani: i 500 euro al mese arrivano anche alle Partite Iva. Cosa cambia e chi può richiederloL’Inps chiarisce l’estensione ai liberi professionisti under 35: 18mila euro in tre anni per chi avvia l’attività tra il 2024 e il 2025.

Contenuti utili per approfondire Mille euro

Temi più discussi: Fi deposita la proposta di legge Zuncheddu: prevede una provvisionale da mille euro al mese; Arriva in Parlamento la legge Zuncheddu: mille euro al mese alle vittime di ingiusta detenzione; La mia vita da mille euro al mese: affitto, spese e consegne per pochi spiccioli. Rider in piazza, la manifestazione; Estati da mille euro a settimana: chi alimenta il boom degli affitti brevi (e perché la legge regionale non lo argina).

Mille euro al mese per le donne che rinunciano ad abortire: l’ultima di GasparriSe ne inventano di ogni per depotenziare l’aborto come libera scelta. Come se non fosse già difficile, tra l’altro. Dopo l’ascolto del battito del cuore del feto, le associazioni pro vita nei ... quotidiano.net

Meno di mille euro al mese per il 72% dei pensionatiIl 45,9% delle pensioni ha un importo medio inferiore a 500 euro al mese, cioè quasi una su due. Mentre un altro 26% non raggiunge i mille euro che sommato al primo gruppo arriva a 71,9%. È quanto ... iltempo.it

L'errore è di INPS, ma si può rimediare, guardate come Pensioni di aprile: rischio di tagli fino a mille euro, ecco cosa fare x.com

Pensioni, mille euro ricevuti in più per errore: ora l’Inps chiede a tutti la restituzione - facebook.com facebook