Gli azionisti della Ferrari hanno approvato il bilancio 2025, confermando un dividendo di 3,615 euro per azione. La decisione è stata comunicata oggi, dopo la riunione annuale presso la sede sociale. Nel corso della stessa assemblea sono stati discussi i risultati finanziari dell’ultimo esercizio, con particolare attenzione ai ricavi e all’utile netto, che hanno raggiunto valori in linea con le previsioni.

Torino, 15 aprile 2026 – Gli azionisti della Ferrari hanno approvato il bilancio 2025, hanno espresso parere positivo sulla Relazione sulla Remunerazione per il 2025 e hanno approvato la proposta di distribuire un dividendo di 3,615 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, pari a un dividendo complessivo di circa 640 milioni di euro. L’assemblea ha confermato John Elkann e Benedetto Vigna amministratori esecutivi di Ferrari. Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Michelangelo Volpi e Tommaso Ghidini amministratori non esecutivi di Ferrari....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ferrari, c’è l’ok al bilancio. Dividendo a 3,615 euro

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