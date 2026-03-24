Continuano a ottenere grandi risultati gli atleti della squadra agonistica della Vanessa Nuoto Smile di Benevento. Sono infatti ben otto le giovani promesse della società guidata dal Presidente Renzo Morrone che parteciperanno ai Criteria Nazionali Giovanili BPER 2026 che si svolgeranno a Riccione dal 26 marzo al 2 aprile.Davide Cavalcanti, Sara Menecillo, Ilenia Ucci, Martina Iacovella, Andrea Martino, Camilla Cafiero e le sorelle Angela e Petra Colangelo si cimenteranno in ben 25 gare e 2 staffette per le quali hanno ottenuto il pass. A difendere i colori della Vanessa Nuoto Smile, in quella che è la più importante manifestazione natatoria... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vanessa Nuoto Smile, 8 giovani promesse qualificate per i “Criteria Nazionali” di Riccione

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