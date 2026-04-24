Un fisioterapista casentinese ha contribuito a titoli e record italiani di nuoto
Un fisioterapista proveniente dalla provincia di Arezzo ha svolto un ruolo importante nei recenti Campionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta. Durante l'evento, sono stati ottenuti diversi titoli, medaglie e record nazionali, con il suo contributo che ha supportato gli atleti nelle fasi di preparazione e recupero. La sua presenza si è rivelata determinante nel successo di alcuni dei nuotatori più rappresentativi della manifestazione.
Arezzo, 24 aprile 2026 – Un fisioterapista casentinese dietro le quinte di titoli, medaglie e record degli ultimi C ampionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta. Il dottor Emanuele Cherubini, specializzato in trattamento e prevenzione degli infortuni, ha affiancato alcuni dei migliori atleti della penisola che sono scesi in vasca nella massima manifestazione tricolore di Riccione e che sono riusciti a centrare traguardi di assoluto livello, contribuendo a scrivere pagine storiche per questa disciplina. Il risultato più rilevante è stato conseguito da Lisa Angiolini del Gruppo Sportivo dei Carabinieri e della Virtus Buonconvento che,...🔗 Leggi su Lanazione.it
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