Un fisioterapista proveniente dalla provincia di Arezzo ha svolto un ruolo importante nei recenti Campionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta. Durante l'evento, sono stati ottenuti diversi titoli, medaglie e record nazionali, con il suo contributo che ha supportato gli atleti nelle fasi di preparazione e recupero. La sua presenza si è rivelata determinante nel successo di alcuni dei nuotatori più rappresentativi della manifestazione.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Un fisioterapista casentinese dietro le quinte di titoli, medaglie e record degli ultimi C ampionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta. Il dottor Emanuele Cherubini, specializzato in trattamento e prevenzione degli infortuni, ha affiancato alcuni dei migliori atleti della penisola che sono scesi in vasca nella massima manifestazione tricolore di Riccione e che sono riusciti a centrare traguardi di assoluto livello, contribuendo a scrivere pagine storiche per questa disciplina. Il risultato più rilevante è stato conseguito da Lisa Angiolini del Gruppo Sportivo dei Carabinieri e della Virtus Buonconvento che,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un fisioterapista casentinese ha contribuito a titoli e record italiani di nuoto

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