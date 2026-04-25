Il Lecce ha perso contro il Verona in una partita decisa anche dal VAR, che ha annullato un gol ai padroni di casa. Nonostante la sconfitta, i giallorossi rimangono in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sulla Cremonese. La classifica attuale vede quindi il Lecce in prima posizione, con la Cremonese a inseguire a una distanza di un punto.

Due verità probabilmente inconfutabili, una numerica e quindi senza appello: il Lecce da stasera è a +1 sulla Cremonese. Per citare Max Allegri ha messo il musetto davanti e ora dovrà tenerlo fino alla fine del campionato. Resta la classifica: +1 a cinque giornate dalla fine. E tanto basta per accennare un mezzo sorriso. Mezzo, però. Perché l'altra verità difficilmente confutabile è che il Lecce a Verona è sembrato tutt'altro che una squadra brillante, capace di portare a casa la partita. E lo dimostrano alcuni numeri: solo due tiri in porta, 23 tocchi nell'area di rigore avversaria nei 90 minuti regolamentari. E ancora: è successo tutto nel finale di partita.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Un brutto Lecce sbatte sul Verona (e viene salvato dal Var) ma è a +1 sulla Cremonese

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