La Cremonese sbatte sul muro del Torino

Nella trentesima terza giornata di Serie A, la Cremonese ha affrontato il Torino in una partita giocata allo Zini. La squadra di casa ha cercato in ogni modo di sbloccare il risultato, ma si è trovata di fronte a una difesa compatta dei granata. Alla fine, il match si è concluso con un punteggio di 0-0, senza reti segnate da entrambe le squadre.

AGI - La Cremonese fa di tutto, ma non riesce a sfondare il muro eretto del Torino. I ragazzi di Marco Giampaolo non vanno oltre un pareggio per 0-0 contro i granata nel match casalingo dello Zini, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 20252026. Dopo 4' Floriani Mussolini anticipa Vlasic e prende iniziativa andando al cross per Bonazzoli, ma l'intervento di Coco vanifica una potenziale occasione. La partita stenta a decollare e i ritmi di gioco risultano molto bassi, poiché da una parte i grigiorossi non possono commettere errori e dall'altra i piemontesi non sembrano avere grandi motivazioni. Al termine del minuto di recupero concesso da Fabbri, le due squadre chiudono un primo tempo tutt'altro che esaltante sul punteggio di 0-0.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Cremonese sbatte sul muro del Torino Genoa-Cremonese 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate L’Aquila sbatte sul muro. Esce un pari senza golmontevarchi 0 cannara 0 MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Cecconi, Francalanci, Bassano (85’ Rosini); Kondaj, Nannini, Galeota (60’ Lovari), Mattei (60’... Leggi anche: Egiziano balla col coltello al Colosseo: ma la macabra “danza” per i social sbatte sul muro delle norme sicurezza (video) Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cremonese - Torino - Formazioni, statistiche e cronaca; Serie A. La Fiorentina batte 1 a 0 la Lazio e 'vede' la salvezza; Cagliari, tre punti per la salvezza: Cremonese nel baratro; Cagliari-Cremonese 1-0 - Finisce qui! Il Cagliari torna al successo! Tre punti vitali per la salvezza!. Cremonese-Torino 0-0. Il Var salva un Toro in disarmoLa Cremonese e il Torino pareggiano 0-0 nel lunch match della 33/a giornata di serie A. Un risultato che non aiuta i lombardi, che con 28 punti vanno momentaneamente a +1 sul Lecce terz'ultimo, mentre ... rainews.it Nessun gol allo Zini, Cremonese fermata sullo 0-0 dal TorinoCREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese fa di tutto, ma non riesce a sfondare il muro eretto del Torino. I ragazzi di Marco Giampaolo, infatti, non vanno oltre un pareggio per 0-0 contro i granata nel matc ... italpress.com Complimenti a Sebastiano Esposito! Nella lotta salvezza tra ex blucerchiati in Serie A sorride solo Sebastiano Esposito. Il suo gol ha permesso al Cagliari di battere la Cremonese di mister Marco Giampaolo. Successo che salva virtualmente la squadra sarda. - facebook.com facebook