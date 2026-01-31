Crolla una palazzina dopo un’esplosione il boato nel Barese | due persone disperse

Questa mattina, un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato improvvisamente dopo un'esplosione. Il boato si è sentito in tutta la zona, e ora i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie. Due persone risultano disperse, e le ricerche sono ancora in corso. Si pensa che l'esplosione possa essere stata causata da una fuga di gas da una bombola, ma le indagini continuano. La zona è stata evacuata e le autorità stanno monitorando la situazione.

Due persone risultano disperse, dopo che un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese. Il crollo sarebbe avvenuto dopo un'esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali altre persone rimaste intrappolate sotto le macerie, oltre alle due che abitano nella palazzina. La struttura si trova in via Oberdan. Sul posto ci sono anche i carabinieri.

