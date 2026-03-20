Esplosione nel quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme dopo un attacco di Teheran

Un'esplosione si è verificata nel quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme, a circa 350 metri dalla Moschea di Al Aqsa, dopo il lancio di missili dall’Iran. L’evento ha coinvolto l’area immediatamente vicina a uno dei punti più sensibili della città. Non sono stati riportati dettagli su feriti o danni specifici. La situazione rimane sotto osservazione.

Esplosione nel quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme, a circa 350 metri dalla Moschea di Al Aqsa, dopo l’ultimo lancio di missili dall’Iran. Non è chiaro se sia stata causata dall’impatto di un razzo o da frammenti di intercettori: la seconda ipotesi sembra la più probabile, in quanto appare poco realistico che l’Iran abbia deliberatamente puntato contro il quartiere ebraico, confinante con quello musulmano e la Spianata delle Moschee. In ogni caso non sono stati segnalati feriti. The Iranian “gift” for Eid al-Fitr: Missiles on Al-Aqsa. The Iranian attack on the holy sites sacred to all three religions reveals the madness of the Iranian regime, which claims to be religious. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Esplosione nel quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme dopo un attacco di Teheran Articoli correlati 27 gennaio, nel Giorno della Memoria il quartiere ebraico di Roma ricorda il rastrellamento del 1943Nel giorno della Memoria Roma ricorda il rastrellamento dei suoi concittadini ebrei ad opera della Germania nazista occupante con la complicità della... Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Tutti gli aggiornamenti su Città Vecchia di Discussioni sull' argomento Esplosione nella Città vecchia di Gerusalemme dopo lancio di missili da Iran; I frammenti di missili nei luoghi santi non fanno allontanare il clero latino da Gerusalemme; Gerusalemme, frammenti di missili nei luoghi santi della Città Vecchia; Missile su Gerusalemme, colpito il Santo Sepolcro. Esplosione nella Città vecchia di Gerusalemme dopo lancio di missili da Iran(ANSA) - TEL AVIV, 20 MAR - A seguito dell'ultimo lanci di missili dall'Iran, un'esplosione si è verificata nel quartiere ebraico della Città vecchia a Gerusalemme. Non è ancora chiaro se si tratti de ... msn.com La città vecchia di Vevey ti aspetta con i suoi edifici storici e i suoi musei che rappresentano il passato. Inoltre lungo le strette stradine lastricate potrete ammirare meravigliosi ateliers di artigianato. Da non perdere assolutamente: durante la bella stagione, o - facebook.com facebook #Gerusalemme, frammenti di missili nei luoghi santi della Città Vecchia - #IranWar #Iran x.com