Nelle strade bresciane si registra un nuovo decesso. Dopo l’incidente avvenuto giovedì pomeriggio in via Serenissima, ieri mattina si è verificato un altro incidente che ha causato la morte di una persona. Le autorità stanno indagando sulle cause dei due incidenti avvenuti a poche ore di distanza. La notizia si aggiunge a un quadro di incidenti che hanno coinvolto più veicoli nelle ultime ore.

C’è un altro morto sulle strade bresciane. Poche ore dopo l’incidente mortale di giovedì pomeriggio in via Serenissima, ieri mattina un altro schianto ha fatto registrare una vittima. Si tratta di Massimo Fusaro, 62enne di Roncadelle, che ha perso la vita in mattinata nel quartiere di Urago Mella. Erano circa le otto quando Fusaro, che si stava recando al lavoro ed era al volante di un furgone, per motivi in corso di accertamento non ha più avuto il controllo del mezzo. Mentre percorreva via della Chiesa di colpo ha sterzato verso sinistra, ha invaso la corsia di marcia sbagliata, ha urtato una macchina in transito e infine si è fermato contro un albero che delimita la carreggiata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un altro morto in poche ore sulle strade bresciane

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