Ancona si prepara a scoprire se sarà la prossima Capitale della Cultura 2028 o del Mare 2026. Nel frattempo, la città si ritrova a fare i conti con un problema che rischia di rovinare la sua immagine: i rifiuti abbandonati nelle strade. La metropoli si sfrega gli occhi, sperando di non diventare anche “Capitale dei Rifiuti”. La gente si chiede se l’amministrazione riuscirà a trovare una soluzione prima che sia troppo tardi.

Ancona attende trepidante l’esito per diventare Capitale della Cultura 2028 e Capitale del Mare 2026, ma forse dovrebbe fare più attenzione e curare il suo decoro per non diventare Capitale dei Rifiuti. Una scena davvero inaccettabile quella in cui ci siamo imbattuti ieri attorno all’ora di pranzo, giorno feriale, in una via centralissima della città, via Palestro, a due passi dai corsi e dalle piazze più prestigiose della città e dunque a vista di turisti. Al netto della colpevole inciviltà dei cittadini e di chi usa le isole ecologiche per la raccolta indifferenziata una sorta di ‘porto franco’ dove poter conferire la mondezza a piacere, si chiede ad Anconambiente un salto di qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un altro tipo di spettacolo sulle strade

Due ragazze hanno perso la vita in due incidenti separati, avvenuti a Mola e Bitetto durante il fine settimana.

