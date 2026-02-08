Notte tragica sulle strade del Barese | morte 2 ragazze a distanza di poche ore

Questa notte sulle strade del Barese si sono consumate due tragedie in poche ore. A Mola di Bari, una ragazza di 26 anni ha perso la vita in un incidente, mentre a Rutigliano un’altra giovane di 20 anni ha trovato la morte in un altro scontro. La zona è sotto shock e le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, mentre familiari e amici piangono le vittime.

Incidente tra Mola di Bari e Rutigliano: muore una 26enne. Notte drammatica quella appena trascorsa, tra il 7 e l'8 febbraio, sulle strade del Barese, dove due gravi incidenti stradali hanno causato la morte di due ragazze di 20 e 26 anni nel giro di poche ore. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 2:30 lungo la strada provinciale 111, che collega Mola di Bari a Rutigliano. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto con quattro persone a bordo è uscita autonomamente di strada, andando a schiantarsi contro un albero. L'impatto è stato estremamente violento, tanto da distruggere completamente la parte anteriore del veicolo.

