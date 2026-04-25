Un altro atto di generosità Donato un organo Secondo prelievo in 4 mesi

Un ulteriore esempio di generosità si è verificato con un nuovo prelievo di organo, il secondo in quattro mesi. Questa volta, un organo è stato donato e trasferito all’ospedale del Valdarno, consentendo a un paziente di ricevere un intervento di trapianto. La donazione rappresenta un passo importante nel percorso di cura e sopravvivenza di chi attende un organo compatibile.

Un nuovo un atto di generosità che diventa speranza di vita. Una donazione epatica all’ ospedale del Valdarno permetterà ad un paziente di sopravvivere. Si tratta del secondo prelievo di organo nei primi quattro mesi del 2026. Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile, al nosocomio del Santa Maria alla Gruccia, una nuova donazione di organi si è tradotta in speranza di vita per una persona in attesa di trapianto. È il secondo intervento di questo genere dall’inizio dell’anno che viene realizzato grazie alla generosità personale e all’impegno delle equipe di rianimazione, sale operatorie e radiologia, in stretta collaborazione con il centro regionale trapianti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un altro atto di generosità. Donato un organo. Secondo prelievo in 4 mesi Notizie correlate Leggi anche: Primo prelievo di tessuto osseo da donatore vivente, Asl: “Un gesto di grande generosità” Sanremo, ad Rai: “Passaggio testimone a De Martino in diretta atto generosità di Conti”(Adnkronos) – La scelta del passaggio di consegne all'Ariston fra Carlo Conti e Stefano De Martino durante la finale del Festival di Sanremo 2026 è... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Un altro atto di generosità. Donato un organo. Secondo prelievo in 4 mesi; Sanità, conclusa la collaborazione tra Civico di Palermo e San Donato; Primo trapianto ‘a cuore fermo’: organo donato dopo arresto cardiaco; La balconata pedonale di via San Donato intitolata all’imprenditore e antifascista Sandro Fiorio. Un altro atto di generosità. Donato un organo. Secondo prelievo in 4 mesiLa direttrice Patrizia Bobini: Ringrazio la coordinatrice locale per il lavoro: inoltre l’equipe della Gruccia e la famiglia che ha permesso di salvare una vita . msn.com Eredità: che succede se il genitore ha donato un immobile a un figlio molti anni prima Casa donata al figlio: rientra nell'eredità o resta sua Scopri come le donazioni immobiliari ... - facebook.com facebook #Buongiorno Donato #NoiSiamoIlDestino #LimponderabileFragilitàDellEsistenza In tutti i casi, la poesia è precedente alla prosa: si direbbe che l’uomo canti prima di parlare. Jorge Luis Borges #LaPennaDelPoeta #SalaLettura @SalaLettura x.com