Sanremo ad Rai | Passaggio testimone a De Martino in diretta atto generosità di Conti

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, si è assistito al passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino, avvenuto in diretta. La Rai ha definito questa scelta come un gesto di grande generosità da parte di Conti, che ha deciso di cedere il ruolo a De Martino. L'evento è stato trasmesso con il pubblico presente in teatro e in collegamento televisivo.

(Adnkronos) – La scelta del passaggio di consegne all'Ariston fra Carlo Conti e Stefano De Martino durante la finale del Festival di Sanremo 2026 è stata "un atto di generosità straordinaria di Carlo Conti. Carlo è una persona di cuore e un grande uomo, in grado di animare le persone che devono lavorare con lui e che fanno parte di questo ambiente. E' la prima volta nella storia della Rai e di Sanremo che avviene un passaggio di testimone così, in diretta". Così l'ad Rai Giampaolo Rossi nel corso di un punto stampa con i cronisti al termine della conferenza finale del Festival di Sanremo 2026, commentando la decisione della Rai di ufficializzare la scelta di Stefano De Martino come conduttore di Sanremo 2027 proprio nel corso della puntata finale dell'edizione appena conclusa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sal Da Vinci è il vincitore del 76° festival di Sanremo con "Per sempre sì".

