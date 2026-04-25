Un 25 aprile per la libertà di dissentire

Il 25 aprile, tradizionalmente giornata dedicata alla memoria della lotta per la libertà, quest'anno ha assunto un significato diverso a causa dell’approvazione del decreto sicurezza avvenuta a poche ore dalla festa. La decisione del governo di approvare la legge in un momento così simbolico ha suscitato discussioni e critiche, mettendo in discussione il carattere celebrativo della ricorrenza. La coincidenza tra i due eventi ha attirato l’attenzione di molte persone e rappresentanti politici.

25 Aprile Da Roma a Milano, la ricorrenza diventa una chiamata all’azione contro il decreto sicurezza e la militarizzazione. In piazza i No Kings 25 Aprile Da Roma a Milano, la ricorrenza diventa una chiamata all’azione contro il decreto sicurezza e la militarizzazione. In piazza i No Kings La coincidenza dell’approvazione del decreto sicurezza a 24 ore dalla Festa della Liberazione ha tolto la patina di ricorrenza alla data. Gli appuntamenti del 25 aprile quest’anno sono diventati una chiamata alla mobilitazione contro la repressione e le tentazioni autoritarie del governo, di cui l’ultimo pacchetto securitario è l’epifenomeno. Oltre agli appuntamenti istituzionali, si terranno cortei per la difesa della Costituzione dai tentativi di modifica delle destre, dopo l’assalto fermato con il No al referendum sulla giustizia.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Petfi's Dilemma: sacrifice for freedom | Why Nations Succeed [002] - Liberty vs Life

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