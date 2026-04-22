Chiusi per scelta | l’Ipercoop celebra la libertà del 25 aprile e 1° maggio

In occasione del 25 aprile e del 1° maggio, alcuni supermercati appartenenti a Coop Alleanza 3.0 resteranno chiusi, come avviene già dall’anno precedente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la sospensione delle attività in quei giorni, in coerenza con le scelte fatte in passato, per rispettare le ricorrenze e le festività nazionali.

Sulla scia della decisione già intrapresa lo scorso anno, Coop Alleanza 3.0 celebra la libertà e chiude le saracinesche in vista del 25 aprile e del 1° maggio.“Chiusi per scelta” è il claim che accompagna le due imminenti giornate festive, durante le quali i negozi del gruppo non apriranno le.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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