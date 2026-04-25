Accadde oggi | 25 aprile in Italia torna la libertà

Il 25 aprile è una data che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista in Italia e la liberazione dal regime autoritario. In questa giornata si celebra la vittoria delle forze partigiane, che avevano combattuto contro le truppe tedesche e fasciste durante la seconda guerra mondiale. La data è diventata simbolo di resistenza e di rinascita democratica nel paese, ed è tuttora festeggiata come festa nazionale.

Il 25 aprile è festa nazionale dal 1946, come voluto da Alcide de Gasperi, allora Presidente del Consiglio Italiano, e dal Principe Umberto II. Nel 1945 l’Italia era ancora assediata dai nazifascisti, ma il popolo era veramente stanco di quella opprimente situazione. Venne così organizzato il Comitato di Liberazione Nazionale, un’unione di più partiti italiani il cui scopo era quello di terminare la guerra e sconfiggere Fascismo e Nazismo. Nel Nord Italia cominciavano a brulicare le voci e le idee dei partigiani, gente comune, insegnanti, padri di famiglia, studiosi, preti, uomini di ogni cultura e classe sociale, gruppi di gente armata, il cui scopo era esattamente lo stesso, un unico obiettivo, ossia la cacciata dei nazi-fascisti che controllavano l’Italia settentrionale sotto la Repubblica di Salò.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 25 aprile, in Italia torna la libertà Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26) Notizie correlate Miyazaki torna al cinema: Porco Rosso celebra la libertà il 25 aprile? Cosa sapere Il film Porco Rosso di Miyazaki torna nelle sale italiane il 25 aprile 2026. Leggi anche: Almanacco | Sabato 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Portale - 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana; 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Guida al weekend del 25 aprile: i 10 eventi da non perdere. Almanacco | Sabato 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoL'Italia celebra la Festa di Liberazione, mentre negli Usa venivano fondate le Nazioni Unite. James Dewey Watson e Francis Harry Compton Crick descrivono per la prima volta il DNA del 1956, tre anni d ... modenatoday.it Francesco Emilio Borrelli. Platon Davydov · Sadness. ACCADDE OGGI Il 24 aprile 2006 ad Ischia Luca Rainieri, 34 anni, perde la vita al termine di una notte segnata da violenza cieca e immotivata. Una discussione nata per futili motivi all’esterno di una disco - facebook.com facebook