Memoria Resistenza cultura | le iniziative tra il 25 aprile e il 1 maggio

Tra il 25 aprile e il 1 maggio, ad Arezzo si svolgeranno diverse iniziative promosse dalla Rete Arezzo R-Esiste. Le attività si concentrano sul tema della memoria, della resistenza e della cultura, coinvolgendo varie associazioni e cittadini. La programmazione comprende eventi pubblici, incontri e manifestazioni dedicate alle ricorrenze di questa settimana. Le iniziative si svolgono in diverse location della città e sono aperte a tutti i partecipanti.

Arezzo, 21 aprile 2026 – La Rete Arezzo R-Esiste ha programmato una serie di iniziativa tra il 25 aprile e il 1 maggio. Sono state presentate stamani nel palazzo della Provincia, nei locali che ospitano la mostra su Licio Nencetti. E questa è proprio il primo evento, programmato e già in corso fino al 24 aprile. La mostra “Sono Licio, eccomi qua”, raccoglie documenti, immagini e memorie dell’archivio Anpi di Foiano. E’ curata da Marta Posani e Paola Moretti. Mercoledì 22 aprile, alle ore 19, nei locali del circolo Aurora in piazza Sant’Agostino, presentazione del libro “Nessuna grazia. Gramsci e Pertini: storia di prigionia e resistenza”. Interverrà l’autore Cosimo Damiano Damato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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