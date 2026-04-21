Le iniziative tra il 25 aprile e il primo maggio della Rete Arezzo R-Esiste

Tra il 25 aprile e il primo maggio, la Rete Arezzo R-Esiste ha organizzato diverse iniziative. Questa mattina, le attività sono state annunciate nel palazzo della Provincia, all’interno dei locali che ospitano la mostra dedicata a Licio Nencetti. Le manifestazioni si svolgeranno in vari luoghi della città, coinvolgendo la comunità locale in eventi culturali e commemorativi.

La Rete Arezzo R-Esiste ha programmato una serie di iniziativa tra il 25 aprile e il 1 maggio. Sono state presentate stamani nel palazzo della Provincia, nei locali che ospitano la mostra su Licio Nencetti. E questa è proprio il primo evento, programmato e già in corso fino al 24 aprile. La.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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